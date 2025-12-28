सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अरावली हिल्स से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली श्रृंखला को फिर से परिभाषित करने के 13 अक्टूबर के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस परिभाषा के तहत केवल आसपास की भूमि से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँची भू-आकृतियों को ही अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा. इसके अलावा यदि दो या दो से अधिक पहाड़ियां एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं. तो उन्हें भी अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा. यह परिभाषा केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर दी गई है.

जिसके बाद देश भर में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. विपक्ष का दावा है कि इस कदम से दिल्ली से गुजरात तक 650 किलोमीटर लंबी पहाड़ी रेंज में बिना रोक-टोक माइनिंग और पर्यावरण को नुकसान होगा. वहीं देशभर में अरावली को बचाने को लेकर आंदोलन हो रहे हैं. राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में विभिन्न संगठन सड़क पर उतर आए और इसको बचाने को लेकर प्रदर्शन किया.