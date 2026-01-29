ETV Bharat / Videos

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पर लगाई रोक, कोर्ट ने कहा, हो सकता है दुरुपयोग - SC STAYED NEW UGC RULES

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियम पर लगाई रोक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 9:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के उन ताजा नियमों पर रोक लगा दी है, जिसे  लेकर देशभर में विवाद बढ़ता जा रहा है. यूजीसी के नए नियमों को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई व्यवस्था समाज को बांटने में सक्षम है और इसका दुरुपयोग हो सकता है. इस तरह की स्थिति का समाज में शरारती तत्व फायदा उठा सकते हैं.

यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भेदभाव की शिकायतों के निपटारे और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए इक्विटी कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे. और इसके लिए 13 जनवरी को नए रेगुलेशन की अधिसूचना जारी की थी. अधिसूचना के बाद देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया. इसके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका लगाई गई. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नियम अस्पष्ट हैं. यानी इस समय 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे.  

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि हमने जाति-रहित समाज बनाने के मामले में पिछले 75 साल में जो कुछ भी हासिल किया है. क्या हम पीछे जा रहे हैं? क्या होगा? हमें जाति-रहित समाज की ओर आगे बढ़ना चाहिए.

SC STAYED NEW UGC RULES
UGC के नए नियम पर रोक
UGC के नए नियम पर SC की दखल
UGC के नए नियमों का विरोध
SC STAYED NEW UGC RULES

ETV Bharat Hindi Team

