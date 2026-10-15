सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के व्यवहार पर नाराजगी जताई, कहा- उन्हें सफाई देनी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के व्यवहार पर नाराजगी जताई और कहा कि कोई भी न्यायपालिका को डरा नहीं सकता. हम जमीनी हकीकत से दूर नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब एक वरिष्ठ वकील ने INDIA ब्लॉक के नेताओं के 12 अक्टूबर को कोर्ट के फाइलिंग काउंटर में घुसने के संबंध में कोर्ट के दखल की मांग वाली याचिका पर बहस की. CJI ने कहा, "कोई भी डरा नहीं सकता. इसकी चिंता मत करो..." सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 12 अक्टूबर को हुए राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान हुई अव्यवस्था पर उन्हें सफाई देनी होगी. CJI ने कहा कि कोई भी इन कोशिशों पर ध्यान नहीं देता और कहा, "वे बाहर क्या बयान देते हैं और अंदर क्या बयान देते हैं. हम किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं बैठे हैं; हमें भी हर बात की खबर है. आप इसकी चिंता न करें."