CJP के 10 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन के चलते मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह बंद रखने पर SC ने कहा, ‘मक्खी मारने के लिए हथौड़ा इस्तेमाल मत करो’

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले मेट्रो और रेल सेवाओं पर लगाई गई रोक को हटाए. कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नियम पूरी तरह रोक नहीं हो सकते. यह देखते हुए कि आयोजक खुद मौजूद नहीं थे, पीठ ने इसके बजाय आने-जाने वालों के बिना किसी परेशानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के अधिकार पर ध्यान दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, "आनुपातिकता का एक सिद्धांत है... इसका मतलब यह नहीं है कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें." इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की तरफ से केस लड़ा.