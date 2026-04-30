गोरखपुर के ITM इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक AI आधारित ऐसा शूज बनाया है, जिसके निर्माण पर 40 हजार रुपए खर्च हुए हैं. वह शूज अपने पीछे के हमले/सैनिक को भी सेंस कर खतरों से निपट सकता है. सामने के 100 मीटर के दायरे में तो वह दुश्मन पर हमला कर ही सकता है. यही नहीं अगर सैनिक इसे पहन कर दुश्मन का सामना करता है और शूज की गोली खत्म हो जाती है, तो वह शूज से निकलने वाले करंट से भी दुश्मन पर हमला कर अपनी सुरक्षा कर सकता है.

कॉलेज में हुए ऐसे शोध के पूर्व के दो प्रोजेक्ट पेंटेट की प्रक्रिया में हैं. वहीं सेना मुख्यालय को भी प्रस्ताव प्रेषित हैं, जिससे इस तकनीक को और उन्नत किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग विभाग के द्वितीय वर्ष के दो छात्र संजीव कुमार और वैष्णवी साहनी ने मिलकर भारतीय सेना के जवानों के लिए यह एक अभिनव “एआई एडवांस डिफेन्स जूता” तैयार किया है. यह जूता आधुनिक तकनीक से लैस है, जो दुश्मनों की निगरानी और सुरक्षा में सहायक हो सकता है.