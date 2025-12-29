ओडिशा के बरगढ़ की फ्रीडम फाइटर पार्वती गिरी ....स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपने त्याग, साहस और सेवा के लिए अमर हैं. जब एक लड़की के लिए अपने घर को छोड़ना मुश्किल था. उस समय 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया.16 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गईं. ओडिशा की मदर टेरेसा के नाम से मशहूर हैं. स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान उन्हें दो साल जेल की सजा काटी.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एडिशन में इस महान महिला फाइटर की तारीफ की. अगले साल जनवरी में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी.

पार्वती गिरी बरगढ़ ज़िले के बीजेपुर ब्लॉक के समलीपाड़ा गांव के रहने वाले धनंजय गिरी और श्रीमती देवी की बेटी थीं. उनका जन्म 19 जनवरी, 1926 को हुआ था. उनके पिता धनंजय एक गौंटिया परिवार के किसान थे.आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे. वो महात्मा गांधी के गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित हुईं. अहिंसा, सत्य और सेवा को अपने जीवन का मुख्य मंत्र बना लिया. आज़ादी के बाद भी पार्वती गिरी का सेवा कार्य जारी रहा. 1974-75 के भयंकर अकाल के दौरान कई परिवारों ने अपने बच्चों को बेच दिया क्योंकि वे उन्हें खाना नहीं खिला सकते थे. उस समय, पार्वती गिरी ने बरगढ़ में कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन नाम का एक अनाथालय खोला और सैकड़ों बच्चों को आश्रय दिया जो आज भी चल रहा है.

पार्वती गिरी के जीवन का मुख्य उद्देश्य शोषण मुक्त समाज बनाना, महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार देना. गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़ना था. वो समाज सेवा के लिए अविवाहित रहीं. उपेक्षित और हाशिए पर पड़े लोगों की निस्वार्थ सेवा की. 17 अगस्त 1995 को, पार्वती गिरी ने संबलपुर के बुर्ला मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली.