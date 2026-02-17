अनाथालय से निकलकर "रग्बी क्वीन", मीरा रानी हेम्ब्रम की कहानी - THE STORY OF MIRARANI HEMBRAM
Published : February 17, 2026
ओडिशा की "रग्बी क्वीन" मीरा रानी हेम्ब्रम की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है. अनाथालय से निकलकर रग्बी स्टार बनने तक का सफर तमाम उतार चढ़ाव के बीच गुजरा. क्योंझर जिले के घासीपुर ब्लॉक के गोपालपुर गांव में बचपन मुश्किलों के बीच गुजरा. तीन साल की उम्र में मां को खो दिया. पिता छोटे किसान थे. पांच बच्चों की परवरिश में दिक्कतों की वजह से मीरा को आगे की जिंदगी अनाथालय में गुजारनी पड़ी. अनाथलय में रहते हुए मीरा रानी को एक सिंगापुर के कपल ने गोद लेने की कोशिश की. लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था. कागजात में दिक्कत आई. गोद लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. 2006 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज में पढ़ाई के लिए पहुंची. गांव की गरीबी से निकलकर एक शर्मीली लड़की के लिए यहां एडजेस्ट होना कम चैलेंच नहीं था. इसी दौरान पिता की मौत ने उन्हें तोड़ दिया. इनका सफर कभी भी दर्द से खाली नहीं रहा. कलिंगा में रहते हुए इनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट तब आया. जब 2007 में लंदन वर्ल्ड कप से लौटी अंडर-14 लड़कों की रग्बी टीम की विक्ट्री सेरेमनी देखते हुए इस खेल को लेकर जुनून जागा. क्लास 6 से रग्बी खेलना शुरु किया. जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. 2010 में मीरा को पहली बार नेशनल लेवल पर सफलता मिली. जब ओडिशा ने नई दिल्ली में नेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता. 2012 में इंडियन टीम का हिस्सा बनीं. 12 बार इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रजेंट किया. पांच बार मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं. हालाँकि चोट की वजह से वो 2021 से खेल से दूर हैं.लेकिन रग्बी को लेकर उनका जुनून आज भी जिंदा है. अपने अनुभव और कोचिंग से ओडिशा की महिला टीम को मजबूत कर रहीं हैं.
