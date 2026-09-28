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शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट, सुस्त शुरुआत के बाद सेंसेक्स 730 अंक और निफ्टी 231 अंक फिसला

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शेयर बाजार में बड़ी गिरावट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 1:55 PM IST

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भारतीय शेयर बाजार में सोमवार की सुबह के कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली. वैश्विक राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार हो रही बिकवाली के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी औंधे मुंह गिरे. इससे निवेशकों में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है.  शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 730 अंक टूटकर 73 हजार 170 प्वाइंट 12 के स्तर पर आ गया. इसी तरह, निफ्टी में भी 231 प्वाइंट 50 अंकों की बड़ी गिरावट आई और ये 22 हजार 908 प्वाइंट 95 के स्तर पर फिसल गया. बाजार की हालत इतनी खराब रही कि सेंसेक्स में शामिल सभी 30 की 30 कंपनियां लाल निशान में कारोबार कर रही थीं. बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों में भारी गिरावट दर्ज की गई.  

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 106.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे के लिए बड़ा झटका माना जाता है.

बाजार के जानकारों का मानना है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें स्थिर नहीं होतीं और वैश्विक तनाव कम नहीं होता, तब तक बाजार में ऐसी ही अस्थिरता बनी रह सकती है.  

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार की सुबह के कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिली. वैश्विक राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार हो रही बिकवाली के कारण दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी औंधे मुंह गिरे. इससे निवेशकों में घबराहट का माहौल देखा जा रहा है.  शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 730 अंक टूटकर 73 हजार 170 प्वाइंट 12 के स्तर पर आ गया. इसी तरह, निफ्टी में भी 231 प्वाइंट 50 अंकों की बड़ी गिरावट आई और ये 22 हजार 908 प्वाइंट 95 के स्तर पर फिसल गया. बाजार की हालत इतनी खराब रही कि सेंसेक्स में शामिल सभी 30 की 30 कंपनियां लाल निशान में कारोबार कर रही थीं. बैंकिंग और फाइनेंस कंपनियों में भारी गिरावट दर्ज की गई.  

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.27 प्रतिशत की बढ़त के साथ 106.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है, इसलिए महंगा क्रूड भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों के मुनाफे के लिए बड़ा झटका माना जाता है.

बाजार के जानकारों का मानना है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें स्थिर नहीं होतीं और वैश्विक तनाव कम नहीं होता, तब तक बाजार में ऐसी ही अस्थिरता बनी रह सकती है.  

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