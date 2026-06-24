कच्चे तेल के दाम में नरमी से शेयर बाजार में तेजी लौटी, सेंसक्स 790 अंक उछला - SENSEX JUMPED 790 POINTS
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Published : June 24, 2026 at 8:40 PM IST
इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को लगभग एक प्रतिशत की रिकवरी हुई, जिससे पिछले सत्र में हुई भारी गिरावट की भरपाई हो गई. इस तेजी की वजह कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंक, वित्तीय और आईटी शेयरों में जबरदस्त खरीदारी थी. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.69 प्रतिशत टूटकर 75.78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा. इस बीच, भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में दो दिनों की व्यापार वार्ता पूरी की। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों देश बाजार तक पहुंच बढ़ाने और व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के "बहुत, बहुत करीब" हैं. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 790 अंक से ज्यादा चढ़कर 76,991 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 197 अंक से ज्यादा बढ़कर 24,021 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा चढ़े। जबकि एनटीपीसी, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारती एयरटेल के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के.
इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बुधवार को लगभग एक प्रतिशत की रिकवरी हुई, जिससे पिछले सत्र में हुई भारी गिरावट की भरपाई हो गई. इस तेजी की वजह कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंक, वित्तीय और आईटी शेयरों में जबरदस्त खरीदारी थी. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.69 प्रतिशत टूटकर 75.78 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा. इस बीच, भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में दो दिनों की व्यापार वार्ता पूरी की। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों देश बाजार तक पहुंच बढ़ाने और व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के "बहुत, बहुत करीब" हैं. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 790 अंक से ज्यादा चढ़कर 76,991 पर जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 197 अंक से ज्यादा बढ़कर 24,021 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में शामिल शेयरों में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा चढ़े। जबकि एनटीपीसी, टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारती एयरटेल के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के.