ETV Bharat / Videos

स्टील कंपनी के GM ने लिविंग रूम में ही बसा लिया तिरुपति बालाजी का दरबार ! - BALAJI RIGHT IN LIVING ROOM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
घर में ही बसा लिया बालाजी का दरबार ! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 10:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम मंगिड़ी श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के लिविंग रूम की दीवारों पर आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं.  इनके घर की दीवारों पर कला और भक्ति का मेल देखने को मिलता है.स घर के भीतर कदम रखते ही आपकी आंखें फटी रह जाती हैं और आप खुद को सीधे तिरुमला की पवित्र वादियों में महसूस करते हैं. चारों तरफ सात पहाड़ियों की वो भव्यता, बादलों को चीरते मंदिर के गोपुरम, कल-कल बहते झरने और भगवान वेंकटेश्वर का वो दिव्य चमचमाता रूप- सब कुछ इतना जीवंत है कि लगता है मानों दीवारें बोल उठेंगी.यह अनोखी वॉल पेंटिंग श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के अटूट विश्वास की कहानी है. मूल रूप से कोनसीमा के रहने वाले और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात शर्मा, भगवान वेंकटेश्वर के ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हर साल दो बार तिरुमला जाने का कठिन नियम दशकों से निभाया है. अब, उन्होंने अपनी इसी श्रद्धा को अपने घर की दीवारों पर उकेर दिया है, ताकि हर सुबह उनकी आंखें अपने आराध्य के उसी अलौकिक धाम में खुलें.

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम मंगिड़ी श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के लिविंग रूम की दीवारों पर आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं.  इनके घर की दीवारों पर कला और भक्ति का मेल देखने को मिलता है.स घर के भीतर कदम रखते ही आपकी आंखें फटी रह जाती हैं और आप खुद को सीधे तिरुमला की पवित्र वादियों में महसूस करते हैं. चारों तरफ सात पहाड़ियों की वो भव्यता, बादलों को चीरते मंदिर के गोपुरम, कल-कल बहते झरने और भगवान वेंकटेश्वर का वो दिव्य चमचमाता रूप- सब कुछ इतना जीवंत है कि लगता है मानों दीवारें बोल उठेंगी.यह अनोखी वॉल पेंटिंग श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के अटूट विश्वास की कहानी है. मूल रूप से कोनसीमा के रहने वाले और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात शर्मा, भगवान वेंकटेश्वर के ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हर साल दो बार तिरुमला जाने का कठिन नियम दशकों से निभाया है. अब, उन्होंने अपनी इसी श्रद्धा को अपने घर की दीवारों पर उकेर दिया है, ताकि हर सुबह उनकी आंखें अपने आराध्य के उसी अलौकिक धाम में खुलें.

For All Latest Updates

TAGGED:

BALAJI RIGHT IN LIVING ROOM
TIRUPATI BALAJI
तिरुपति बालाजी का दरबार
TIRUPATI
BALAJI RIGHT IN LIVING ROOM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

India condemns the killing of Hindus

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की भारत ने की निंदा

December 26, 2025 at 11:00 PM IST
Unique Numismatic Museum

धुबरी में एक फास्ट फूड विक्रेता द्वारा स्थापित अनोखा सिक्का संग्रहालय

December 26, 2025 at 10:34 PM IST
President honored 20 children

राष्ट्रपति मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित

December 26, 2025 at 10:00 PM IST
Rail passengers will have to pay more

रेल यात्रियों को जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, लागू हुआ बढ़ा किराया

December 26, 2025 at 9:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.