आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम मंगिड़ी श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के लिविंग रूम की दीवारों पर आप बालाजी के दर्शन कर सकते हैं. इनके घर की दीवारों पर कला और भक्ति का मेल देखने को मिलता है.स घर के भीतर कदम रखते ही आपकी आंखें फटी रह जाती हैं और आप खुद को सीधे तिरुमला की पवित्र वादियों में महसूस करते हैं. चारों तरफ सात पहाड़ियों की वो भव्यता, बादलों को चीरते मंदिर के गोपुरम, कल-कल बहते झरने और भगवान वेंकटेश्वर का वो दिव्य चमचमाता रूप- सब कुछ इतना जीवंत है कि लगता है मानों दीवारें बोल उठेंगी.यह अनोखी वॉल पेंटिंग श्रीनिवास सुब्रह्मण्य शर्मा के अटूट विश्वास की कहानी है. मूल रूप से कोनसीमा के रहने वाले और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील में जनरल मैनेजर के पद पर तैनात शर्मा, भगवान वेंकटेश्वर के ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्होंने हर साल दो बार तिरुमला जाने का कठिन नियम दशकों से निभाया है. अब, उन्होंने अपनी इसी श्रद्धा को अपने घर की दीवारों पर उकेर दिया है, ताकि हर सुबह उनकी आंखें अपने आराध्य के उसी अलौकिक धाम में खुलें.