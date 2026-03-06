भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास: उत्तराखंड के चौबट्टिया में 'धर्मा गार्डियन' का सातवां संस्करण - INDIA JAPAN JOINT MILITARY EXERCISE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 6, 2026 at 2:32 PM IST
भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स यानि जेजीएसडीएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का सातवां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा है. इस सैन्य अभ्यास को 'धर्मा गार्डियन' नाम दिया गया है. यह अभ्यास 24 फरवरी से चल रहा है जो नौ मार्च को खत्म होगा.
इस अभ्यास सत्र में दोनों पक्षों से 120-120 सदस्यों का दल शामिल है, जिसमें जेजीएसडीएफ की ओर से 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक शामिल हैं. यह अभ्यास बारी-बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है.
'धर्मा गार्डियन' अभ्यास का मकसद अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है.
सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास से भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और समझ मजबूत होगी. वरिष्ठ सेना अधिकारियों के मुताबिक, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है.
भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स यानि जेजीएसडीएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का सातवां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा है. इस सैन्य अभ्यास को 'धर्मा गार्डियन' नाम दिया गया है. यह अभ्यास 24 फरवरी से चल रहा है जो नौ मार्च को खत्म होगा.
इस अभ्यास सत्र में दोनों पक्षों से 120-120 सदस्यों का दल शामिल है, जिसमें जेजीएसडीएफ की ओर से 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक शामिल हैं. यह अभ्यास बारी-बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है.
'धर्मा गार्डियन' अभ्यास का मकसद अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है.
सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास से भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और समझ मजबूत होगी. वरिष्ठ सेना अधिकारियों के मुताबिक, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है.