ETV Bharat / Videos

भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास: उत्तराखंड के चौबट्टिया में 'धर्मा गार्डियन' का सातवां संस्करण - INDIA JAPAN JOINT MILITARY EXERCISE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 6, 2026 at 2:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स यानि जेजीएसडीएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का सातवां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा है. इस सैन्य अभ्यास को 'धर्मा गार्डियन' नाम दिया गया है. यह अभ्यास 24 फरवरी से चल रहा है जो नौ मार्च को खत्म होगा.

इस अभ्यास सत्र में दोनों पक्षों से 120-120 सदस्यों का दल शामिल है, जिसमें जेजीएसडीएफ की ओर से 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक शामिल हैं. यह अभ्यास बारी-बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है.

'धर्मा गार्डियन' अभ्यास का मकसद अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है.

सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास से भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और समझ मजबूत होगी. वरिष्ठ सेना अधिकारियों के मुताबिक, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है. 

भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्स यानि जेजीएसडीएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का सातवां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया स्थित विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में चल रहा है. इस सैन्य अभ्यास को 'धर्मा गार्डियन' नाम दिया गया है. यह अभ्यास 24 फरवरी से चल रहा है जो नौ मार्च को खत्म होगा.

इस अभ्यास सत्र में दोनों पक्षों से 120-120 सदस्यों का दल शामिल है, जिसमें जेजीएसडीएफ की ओर से 32वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक और भारतीय सेना की ओर से लद्दाख स्काउट्स के सैनिक शामिल हैं. यह अभ्यास बारी-बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है.

'धर्मा गार्डियन' अभ्यास का मकसद अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए सैन्य सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है.

सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संयुक्त अभ्यास से भारत और जापान की सशस्त्र सेनाओं के बीच आपसी विश्वास और समझ मजबूत होगी. वरिष्ठ सेना अधिकारियों के मुताबिक, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA JAPAN JOINT MILITARY EXERCISE
भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास
धर्मा गार्डियन का सातवां संस्करण
उत्तराखंड के चौबट्टिया में अभ्यास
INDIA JAPAN JOINT MILITARY EXERCISE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दो पायलटों की मौत

उड़ान के कुछ देर बाद टूटा संपर्क... असम में क्रैश हुआ Su-30, दो पायलटों की मौत

March 6, 2026 at 1:54 PM IST
भारत का कड़ा जवाब

अमेरिकी मीडिया के दावे पर भारत का कड़ा जवाब, MEA बोला-भारतीय बंदरगाहों से US नेवी ऑपरेशन की खबर फर्जी

March 5, 2026 at 11:00 PM IST
नेपाल में किसकी बनेगी सरकार ?

नेपाल चुनाव : जेन-जी के विरोध प्रदर्शन के बाद पहला आम चुनाव, मतगणना जारी, बलेंद्र शाह पर सबकी नजर

March 5, 2026 at 10:50 PM IST
राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए

राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए, तेलंगाना से सिंघवी और नरेंद्र रेड्डी को टिकट

March 5, 2026 at 10:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.