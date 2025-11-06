ETV Bharat / Videos

देव दीपावली पर जगमग संगम तट, दिखा भव्य नजारा - PRAYAGRAJ DEV DIWALI

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 10:02 PM IST

1 Min Read
कार्तिक पूर्णमा और देव दीपावली के मौके पर हजारों दीयों से प्रयागराज का संगम तट जगमगा उठा. दीयों से कहीं भारत माता की जय, कहीं वंदे मातरम तो कहीं स्वास्तिक बनाया गया था. पूरे संगम पर 7 लाख दीये जलाए गए. जिनमें से 51 हाजर दीये अरैल घाट पर परमार्थ निकेतन ने जलाए. इस भव्य दीपोत्सव  का आयोजन जिला प्रशासन ने किया.

इस मौके पर मां गंगा की पूजा हुई. जिसके बाद भव्य आरती की गई. पूरा संगम तट मंत्रोचार के बीच भक्ति के रंग में डूब गया.

घाटों पर तैयार की गई आकर्षक रंगोली के बीच लोगों ने दीप जलाए. साथ ही आतिशबाजी भी की गई. जिसे देखने के लिए हाजरों लोग संगम तट पर जुटे.

