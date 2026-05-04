पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बीच सिर्फ आंकड़े ही नहीं…जश्न, सन्नाटा और दिलचस्प तस्वीरें भी चर्चा में हैं. कहीं मिठाई बंटी. कहीं ढोल-नगाड़े बजे…तो कहीं खामोशी छा गई. पश्चिम बंगाल माहौल बदलता दिख रहा है. कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर समर्थक जश्न में डूबे नजर आए. लोकल अंदाज में खुशी जताते हुए लोगों ने एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाई और नारे लगाए. वहीं दूसरी ओर टीएमसी कार्यालय के बाहर गतिविधि कम नजर आई. जहां पहले चहल-पहल होती थी, वहां सन्नाटा दिखा. तमिलनाडु में भी दिलचस्प नजारे देखने को मिले, चेन्नई में अभिनेता विजय के घर पर परिवार ने खुशी का इजहार किया. डांस, तालियां और सीटी के साथ जश्न मनाया गया.