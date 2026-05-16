ETV Bharat / Videos

कच्छ के रेगिस्तान में दम तोड़ते बेजुबानों की 'मसीहा' बनीं राजकुमारी - DOG RESCUE RANN OF KUTCH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बेजुबानों की 'मसीहा' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जब नमक का सीजन खत्म होता है, तो कच्छ का छोटा रेगिस्तान इंसानों से खाली हो जाता है. इसके बाद सैकड़ों बेजुबान कुत्ते इस तपते रण में दाने-दाने और पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पकर दम तोड़ देते हैं. लेकिन, सुरेंद्रनगर के ओडू गांव की रहने वाली राजकुमारी दुबे ने रेगिस्तान के इस क्रूर चक्र को बदल दिया. पिछले छह सालों से राजकुमारी और उनकी टीम इस तपते रेगिस्तान की खाक छान रही है, ताकि कोई कुत्ता अपने पिल्लों के साथ भूख से न मरे. दसाडा (पाटडी) तालुका के खाराघोडा और ओडू इलाकों में फैले इस रेगिस्तान में नमक बनाने वाले अगरिया लोग साल के आठ महीने रहते हैं. इस दौरान वे अपने आंगन में आने वाले इन कुत्तों को रोटी खिलाते हैं. लेकिन जब सीजन खत्म होता है, तो सब कुछ बदल जाता है. कुछ भाग्यशाली कुत्तों को तो ट्रैक्टरों में लादकर रिहायशी इलाकों में ले जाया जाता है, मगर ज्यादातर बेजुबान इसी बंजर इलाके में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं. इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वे माएं और उनके नवजात पिल्ले हैं, जो नमक के सीजन के दौरान पैदा होते हैं. चूंकि छोटे पिल्ले खुद चलकर रेगिस्तान पार नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मां भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती. नतीजा यह होता है कि भीषण गर्मी में बिना भोजन और पानी के, तड़प-तड़पकर पूरी नस्ल वहीं खत्म हो जाती है. रेस्क्यू के दौरान जब पिंजरे में पानी रखा जाता है, तो प्यास से बेहाल ये कुत्ते खुद-ब-खुद दौड़कर चले आते हैं.

जब नमक का सीजन खत्म होता है, तो कच्छ का छोटा रेगिस्तान इंसानों से खाली हो जाता है. इसके बाद सैकड़ों बेजुबान कुत्ते इस तपते रण में दाने-दाने और पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पकर दम तोड़ देते हैं. लेकिन, सुरेंद्रनगर के ओडू गांव की रहने वाली राजकुमारी दुबे ने रेगिस्तान के इस क्रूर चक्र को बदल दिया. पिछले छह सालों से राजकुमारी और उनकी टीम इस तपते रेगिस्तान की खाक छान रही है, ताकि कोई कुत्ता अपने पिल्लों के साथ भूख से न मरे. दसाडा (पाटडी) तालुका के खाराघोडा और ओडू इलाकों में फैले इस रेगिस्तान में नमक बनाने वाले अगरिया लोग साल के आठ महीने रहते हैं. इस दौरान वे अपने आंगन में आने वाले इन कुत्तों को रोटी खिलाते हैं. लेकिन जब सीजन खत्म होता है, तो सब कुछ बदल जाता है. कुछ भाग्यशाली कुत्तों को तो ट्रैक्टरों में लादकर रिहायशी इलाकों में ले जाया जाता है, मगर ज्यादातर बेजुबान इसी बंजर इलाके में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं. इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वे माएं और उनके नवजात पिल्ले हैं, जो नमक के सीजन के दौरान पैदा होते हैं. चूंकि छोटे पिल्ले खुद चलकर रेगिस्तान पार नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मां भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती. नतीजा यह होता है कि भीषण गर्मी में बिना भोजन और पानी के, तड़प-तड़पकर पूरी नस्ल वहीं खत्म हो जाती है. रेस्क्यू के दौरान जब पिंजरे में पानी रखा जाता है, तो प्यास से बेहाल ये कुत्ते खुद-ब-खुद दौड़कर चले आते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

DOG RESCUE RANN OF KUTCH
RANN OF KUTCH
DOG LOVER
GUJRAT
DOG RESCUE RANN OF KUTCH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

नीदरलैंड के दौरे पर पीएम मोदी

नीदरलैंड में बोले पीएम मोदी- '...हालात नहीं सुधरे तो दशकों तक पड़ेगा भारी'

May 16, 2026 at 10:00 PM IST
General Upendra Dwivedi warning to Pakistan

पाकिस्तान को सेना प्रमुख का सख्त संदेश…जनरल द्विवेदी बोले- आतंकवाद नहीं रुका तो इतिहास बन जाओगे

May 16, 2026 at 8:59 PM IST
Motion Education fined for misleading advertisements

भ्रामक विज्ञापनों पर CCPA का बड़ा एक्शन, मोशन एजुकेशन पर 10 लाख का जुर्माना

May 16, 2026 at 8:50 PM IST
बच्चों के बेहतर इलाज की व्यवस्था

मुंबई के माहिम इलाके में बच्चों के बेहतर इलाज की व्यवस्था, अच्छी सुविधा की वजह से रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस में दूर-दूर से आते हैं लोग

May 16, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.