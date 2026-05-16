कच्छ के रेगिस्तान में दम तोड़ते बेजुबानों की 'मसीहा' बनीं राजकुमारी - DOG RESCUE RANN OF KUTCH
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Published : May 16, 2026 at 10:52 PM IST
जब नमक का सीजन खत्म होता है, तो कच्छ का छोटा रेगिस्तान इंसानों से खाली हो जाता है. इसके बाद सैकड़ों बेजुबान कुत्ते इस तपते रण में दाने-दाने और पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पकर दम तोड़ देते हैं. लेकिन, सुरेंद्रनगर के ओडू गांव की रहने वाली राजकुमारी दुबे ने रेगिस्तान के इस क्रूर चक्र को बदल दिया. पिछले छह सालों से राजकुमारी और उनकी टीम इस तपते रेगिस्तान की खाक छान रही है, ताकि कोई कुत्ता अपने पिल्लों के साथ भूख से न मरे. दसाडा (पाटडी) तालुका के खाराघोडा और ओडू इलाकों में फैले इस रेगिस्तान में नमक बनाने वाले अगरिया लोग साल के आठ महीने रहते हैं. इस दौरान वे अपने आंगन में आने वाले इन कुत्तों को रोटी खिलाते हैं. लेकिन जब सीजन खत्म होता है, तो सब कुछ बदल जाता है. कुछ भाग्यशाली कुत्तों को तो ट्रैक्टरों में लादकर रिहायशी इलाकों में ले जाया जाता है, मगर ज्यादातर बेजुबान इसी बंजर इलाके में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं. इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वे माएं और उनके नवजात पिल्ले हैं, जो नमक के सीजन के दौरान पैदा होते हैं. चूंकि छोटे पिल्ले खुद चलकर रेगिस्तान पार नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मां भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती. नतीजा यह होता है कि भीषण गर्मी में बिना भोजन और पानी के, तड़प-तड़पकर पूरी नस्ल वहीं खत्म हो जाती है. रेस्क्यू के दौरान जब पिंजरे में पानी रखा जाता है, तो प्यास से बेहाल ये कुत्ते खुद-ब-खुद दौड़कर चले आते हैं.
जब नमक का सीजन खत्म होता है, तो कच्छ का छोटा रेगिस्तान इंसानों से खाली हो जाता है. इसके बाद सैकड़ों बेजुबान कुत्ते इस तपते रण में दाने-दाने और पानी की एक-एक बूंद के लिए तड़पकर दम तोड़ देते हैं. लेकिन, सुरेंद्रनगर के ओडू गांव की रहने वाली राजकुमारी दुबे ने रेगिस्तान के इस क्रूर चक्र को बदल दिया. पिछले छह सालों से राजकुमारी और उनकी टीम इस तपते रेगिस्तान की खाक छान रही है, ताकि कोई कुत्ता अपने पिल्लों के साथ भूख से न मरे. दसाडा (पाटडी) तालुका के खाराघोडा और ओडू इलाकों में फैले इस रेगिस्तान में नमक बनाने वाले अगरिया लोग साल के आठ महीने रहते हैं. इस दौरान वे अपने आंगन में आने वाले इन कुत्तों को रोटी खिलाते हैं. लेकिन जब सीजन खत्म होता है, तो सब कुछ बदल जाता है. कुछ भाग्यशाली कुत्तों को तो ट्रैक्टरों में लादकर रिहायशी इलाकों में ले जाया जाता है, मगर ज्यादातर बेजुबान इसी बंजर इलाके में भटकने के लिए छोड़ दिए जाते हैं. इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वे माएं और उनके नवजात पिल्ले हैं, जो नमक के सीजन के दौरान पैदा होते हैं. चूंकि छोटे पिल्ले खुद चलकर रेगिस्तान पार नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मां भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती. नतीजा यह होता है कि भीषण गर्मी में बिना भोजन और पानी के, तड़प-तड़पकर पूरी नस्ल वहीं खत्म हो जाती है. रेस्क्यू के दौरान जब पिंजरे में पानी रखा जाता है, तो प्यास से बेहाल ये कुत्ते खुद-ब-खुद दौड़कर चले आते हैं.