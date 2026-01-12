ETV Bharat / Videos

16 सैटलाइट को ले जा रहा रॉकेट PSLV-C-62 पाथ से भटका, सभी सैटलाइट नष्ट, इसरो कर रहा डेटा का विश्लेषण - PSLV C62 ROCKET DEVIATED FROM PATH

रॉकेट PSLV-C-62 पाथ से भटका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 10:31 PM IST

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 16 उपग्रहों को ले जा रहे रॉकेट पीएसएलवी-सी62 में लॉन्चिंग के बाद गड़बड़ी आ गई. जिसकी वजह से ये अपने पाथ से भटक गया. इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने का मिशन पूरा नहीं हो सका और सभी 16 सैटेलाइट नष्ट हो गए. सतीश धवन स्पेस सेंटर से साढ़े बाईस घंटे की उलटी गिनती के बाद पीएसएलवी-सी62 ने सोमवार सुबह 10 बजकर 18 मिनट पर  उड़ान भरी.17 मिनट के बाद पीएसएलवी रॉकेट को 16 उपग्रहों को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करने था. लेकिन ये नहीं हो सका. रॉकेट तय रास्ते से हट गया. पीएसएलवी की लगातार ये दूसरी विफलता है. इससे पहले मई 2025 में किया गया पीएसएलवी-सी61-ईओएस-09 मिशन भी सफल नहीं हो पाया था. PSLV  63 उड़ानें पूरी कर चुका है. जिनमें चंद्रयान-1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आदित्य-L1 और एस्ट्रोसैट मिशन जैसे खास मिशन शामिल हैं. साल 2017 में PSLV ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.ये इसकी 64वीं उड़ान थी.

