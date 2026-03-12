शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 829 अंक टूटा - FALL CONTINUES IN STOCK MARKETS
Published : March 12, 2026 at 9:34 PM IST
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जिससे निवेशकों का मनोबल गिरा और गुरुवार को शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 4.78 प्रतिशत चढ़कर 96.47 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
कमजोर वैश्विक संकेतों, लगातार विदेशी पूंजी की निकासी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से बाजारों पर और दबाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बेंचमार्क सूचकांकों में भारी गिरावट आई.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 829 अंक लुढ़ककर लगभग 76,034 पर, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 227 अंक गिरकर 23,639 पर बंद हुआ.
सेंसेक्स में शामिल शेयरों में, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट सबसे ज्यादा लुढ़के। जबकि एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े.
