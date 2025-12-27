ETV Bharat / Videos

कुम्हारपाड़ा को 'पॉटरी विलेज' घोषित करने की मांग, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के लिए बनाते हैं मिट्टी के बर्तन - DEMAND OF KUMHARPADA VILLAGE

thumbnail
कुम्हारपाड़ा को 'पॉटरी विलेज' घोषित करने की मांग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 10:23 PM IST

1 Min Read
ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल महाप्रसाद पकाने और परोसने के लिए किया जाता है. अलग-अलग आकार और साइज के मिट्टी के बर्तन कुम्हार पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं. पुरी के कुम्हारपाड़ा में रहने वाले करीब 400 कुम्हार परिवार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव को 'हेरिटेज विलेज' घोषित किया जाए और इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, जहां आने वाले लोग बर्तन बनाने की प्रक्रिया को महसूस कर सकें और उनके काम को पहचान मिले.

कुम्हारपाड़ा गांव में 200 कुम्हार परिवार रहते हैं. अगर आसपास के टिकरपाड़ा, जेनापुर और नुआसाही गांव को जोड़ दे तो यहां 411 कुम्हार परिवार रहते हैं. तेरहवीं सदी में मंदिर में शंखूड़ी भोग और महाप्रसाद की प्रथा शुरू हुई थी. तब राजा ने मंदिर में शंखूड़ी भोग बनाने के लिए यूपी के कानपुर से कुम्हारों को बुलाया गया था. बाद में वो वहीं बस गए और महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं. 

कुम्हारपाड़ा के लोगों की मांग
DEMAND OF KUMHARPADA VILLAGE
भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद
मिट्टी के बर्तन में महाप्रसाद
DEMAND OF KUMHARPADA VILLAGE

संपादक की पसंद

