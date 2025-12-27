कुम्हारपाड़ा को 'पॉटरी विलेज' घोषित करने की मांग, भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद के लिए बनाते हैं मिट्टी के बर्तन - DEMAND OF KUMHARPADA VILLAGE
Published : December 27, 2025 at 10:23 PM IST
ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल महाप्रसाद पकाने और परोसने के लिए किया जाता है. अलग-अलग आकार और साइज के मिट्टी के बर्तन कुम्हार पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं. पुरी के कुम्हारपाड़ा में रहने वाले करीब 400 कुम्हार परिवार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके गांव को 'हेरिटेज विलेज' घोषित किया जाए और इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, जहां आने वाले लोग बर्तन बनाने की प्रक्रिया को महसूस कर सकें और उनके काम को पहचान मिले.
कुम्हारपाड़ा गांव में 200 कुम्हार परिवार रहते हैं. अगर आसपास के टिकरपाड़ा, जेनापुर और नुआसाही गांव को जोड़ दे तो यहां 411 कुम्हार परिवार रहते हैं. तेरहवीं सदी में मंदिर में शंखूड़ी भोग और महाप्रसाद की प्रथा शुरू हुई थी. तब राजा ने मंदिर में शंखूड़ी भोग बनाने के लिए यूपी के कानपुर से कुम्हारों को बुलाया गया था. बाद में वो वहीं बस गए और महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं.
