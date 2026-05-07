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ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ: बारामूला के सीमावर्ती गांव का दर्द, अपने घरों के पुनर्निर्माण के लिए लोग कर रहे हैं संघर्ष - OPERATION SINDOOR ANNIVERSARY

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बारामूला के सीमावर्ती गांव का दर्द (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 8:24 PM IST

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ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, पाकिस्तान से हुई गोलाबारी की गूंज भले ही अब धीमी पड़ गई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास बसे कई गांवों में उसके जख्म अब भी बाकी हैं. उरी सेक्टर का सलामाबाद भी ऐसा ही एक गांव है, जहां सीमा पार से हुई गोलाबारी के दौरान घरों को भारी नुकसान पहुंचा था. गांववालों का कहना है कि अपने घरों को दोबारा बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया गया है, वो असल जरूरत के मुकाबले काफी कम है. लोगों का यह भी कहना है कि वे अब भी डर के साए में जी रहे हैं. उनका आरोप है कि अधिकारियों ने भूमिगत बंकरों के निर्माण का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है.

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, पाकिस्तान से हुई गोलाबारी की गूंज भले ही अब धीमी पड़ गई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास बसे कई गांवों में उसके जख्म अब भी बाकी हैं. उरी सेक्टर का सलामाबाद भी ऐसा ही एक गांव है, जहां सीमा पार से हुई गोलाबारी के दौरान घरों को भारी नुकसान पहुंचा था. गांववालों का कहना है कि अपने घरों को दोबारा बनाने के लिए सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया गया है, वो असल जरूरत के मुकाबले काफी कम है. लोगों का यह भी कहना है कि वे अब भी डर के साए में जी रहे हैं. उनका आरोप है कि अधिकारियों ने भूमिगत बंकरों के निर्माण का वादा किया था, लेकिन वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है.

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बारामूला में गोलीबारी
ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा
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