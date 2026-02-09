ETV Bharat / Videos

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव - MOTION AGAINST SPEAKER

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 6:16 PM IST

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष की ओर से बजट सत्र के दूसरे फेज में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए उसे 20 दिन का नोटिस देना होता है.  

विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया. चेयर पर बैठे पीठासीन अधिकारी ने महिला सांसदों का नाम लिया. ट्रेजरी बेंच के सांसदों को हमेशा सदन में प्रिविलेज दिया गया और 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया गया.

बात पिछले सप्ताह की है. लोकसभा में उस वक्त भारी हंगामा हुआ, जब राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र किया. स्पीकर ने राहुल को सदन में अप्रकाशित किताब का हवाला नहीं देने को कहा और किताब का अंश उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं दी.. इस बात को लेकर संसद के अंदर और बाहर लगातार हंगामा हो रहा है. इस पर, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन को नहीं चलने देने का आरोप लगाया है.  

सोमवार को भी जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्ष सदस्यों ने सदन में भारी हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी. बाद में भी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.  

