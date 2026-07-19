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TMC के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, बाद में हुए शामिल - सर्वदलीय बैठक

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सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 7:10 PM IST

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संसद के मॉनसून सेशन से एक दिन पहले रविवार को कई विपक्षी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, लेकिन बाद में वे फिर से मीटिंग में शामिल हो गए. उन्होंने अपने वॉकआउट को टीएमसी के बागी गुट के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध बताया. संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'संसद का मॉनसून सेशन कल से शुरू हो रहा है. सरकार ने आज सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है. हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करते हैं कि वे इस मॉनसून सेशन को ठीक से चलाने में मदद करें और सहयोग करें. मीडिया से बात करते हुए, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट पार्टियां और शिवसेना यूबीटी समेत पूरा विपक्ष, एनसीपीआई को केंद्र के न्योते के खिलाफ ऑल-पार्टी मीटिंग से बाहर चला गया, जिसे उन्होंने 'अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी' बताया.

संसद के मॉनसून सेशन से एक दिन पहले रविवार को कई विपक्षी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, लेकिन बाद में वे फिर से मीटिंग में शामिल हो गए. उन्होंने अपने वॉकआउट को टीएमसी के बागी गुट के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध बताया. संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा तैयार की. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'संसद का मॉनसून सेशन कल से शुरू हो रहा है. सरकार ने आज सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है. हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करते हैं कि वे इस मॉनसून सेशन को ठीक से चलाने में मदद करें और सहयोग करें. मीडिया से बात करते हुए, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट पार्टियां और शिवसेना यूबीटी समेत पूरा विपक्ष, एनसीपीआई को केंद्र के न्योते के खिलाफ ऑल-पार्टी मीटिंग से बाहर चला गया, जिसे उन्होंने 'अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी' बताया.

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