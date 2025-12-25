अरावली में नहीं होगा खनन, लोगों ने किया फैसले का स्वागत, इतिहास, संस्कृति और आस्था का प्रतीक - SAVE ARAVALLI MOVEMENT
Published : December 25, 2025 at 11:06 PM IST
केंद्र सरकार की ओर से उदयपुर सहित संपूर्ण अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले का मेवाड़ अंचल में व्यापक स्वागत किया जा रहा है. इस निर्णय के बाद पूरे क्षेत्र में संतोष और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. बीते करीब 15 दिनों से अरावली के संरक्षण को लेकर मेवाड़ में लगातार विरोध प्रदर्शन, जनआंदोलन और सामाजिक संगठनों की सक्रियता सामने आ रही थी. पर्यावरणविद, इतिहासकार, किसान संगठन और आम नागरिक लंबे समय से अरावली को बचाने की मांग कर रहे थे.
इतिहास और भूगोल की दृष्टि से मेवाड़ और अरावली पर्वतमाला का संबंध सदियों पुराना और अटूट रहा है. अरावली पर्वतमाला का बड़ा हिस्सा मेवाड़ अंचल से होकर गुजरता है, जिसने न केवल इस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना को आकार दिया, बल्कि मेवाड़ की सभ्यता, संस्कृति, सुरक्षा व्यवस्था और जीवन पद्धति की भी मजबूत आधारशिला रखी है.
