ETV Bharat / Videos

अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शुरुआत, दिनों-दिन घटती जा रही है ऊंटों की संख्या, फायदे का कारोबार नहीं रहा ऊंट पालन - PUSHKAR INTERNATIONAL ANIMAL FAIR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राजस्थान के अजमेर के पास अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शुरुआत हो गई है. पुष्कर मेले की शान कहे जाने वाले ऊंटों की तादाद इस बार ठीक-ठाक नजर आ रही है, लेकिन लोगों की चिंता आने वाले समय को लेकर है. ऊंट पालकों की शिकायत सरकार और प्रशासन की बेरुखी को लेकर है..  पुष्कर पशु मेले में ऊंट पालकों को सही जगह नहीं मिलती है. ऊंट पालकों के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि बाजार में ऊंट की कीमत नहीं रह गई है.. और ना ही खरीदार रह गए हैं.. इसकी वजह ये है कि राजस्थान के भी लोग ऊंटों का इस्तेमाल कम ही करते हैं. सरकार के पास ऊंटों के संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना नहीं है.. ऐसे में ऊंट पालक निराश हैं.. उन्हें लगता है कि वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं.. जो ऊंटों पालन के कारोबार में रहेंगे.

राजस्थान के अजमेर के पास अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की शुरुआत हो गई है. पुष्कर मेले की शान कहे जाने वाले ऊंटों की तादाद इस बार ठीक-ठाक नजर आ रही है, लेकिन लोगों की चिंता आने वाले समय को लेकर है. ऊंट पालकों की शिकायत सरकार और प्रशासन की बेरुखी को लेकर है..  पुष्कर पशु मेले में ऊंट पालकों को सही जगह नहीं मिलती है. ऊंट पालकों के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि बाजार में ऊंट की कीमत नहीं रह गई है.. और ना ही खरीदार रह गए हैं.. इसकी वजह ये है कि राजस्थान के भी लोग ऊंटों का इस्तेमाल कम ही करते हैं. सरकार के पास ऊंटों के संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना नहीं है.. ऐसे में ऊंट पालक निराश हैं.. उन्हें लगता है कि वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं.. जो ऊंटों पालन के कारोबार में रहेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

PUSHKAR INTERNATIONAL ANIMAL FAIR
अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला
ऊंटों की संख्या घटने की वजह
रेगिस्तान का जहाज ऊंट
PUSHKAR INTERNATIONAL ANIMAL FAIR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

संतान सुख के लिए महिलाओं ने की मां से प्रार्थना

मां अंगार मोती मंदिर में आस्था का संगम, संतान सुख के लिए महिलाओं का दंडवत प्रणाम

October 25, 2025 at 6:56 PM IST
भक्ति और कला का अनोखा संगम

प्रियंका मधुबनी कला से सजा रहीं छठ पूजा के सूप, भक्ति और कला का अनोखा संगम

October 25, 2025 at 9:43 AM IST
spectacular air show of indian air force

एयरफोर्स की सूर्य किरण एयरोबैटिक टीम का शानदार प्रदर्शन, एक साथ नौ हॉक एमके-132 जेट विमानों ने दिखाए करतब

October 24, 2025 at 11:11 PM IST
carbide guns 300 children injured

मध्यप्रदेश में कार्बाइड गन से 300 से ज्यादा बच्चे घायल, मासूमों का अस्पताल में इलाज जारी, कई आरोपी अरेस्ट

October 24, 2025 at 10:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.