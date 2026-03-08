ETV Bharat / Videos

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का नौवां दिन, ईरान के कई शहर हमलों से फिर दहल उठे - ATTACKS CONTINUE ON IRAN

हमले जारी, नौवां दिन भारी

Published : March 8, 2026 at 6:32 PM IST

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का नौवां दिन भी जारी है. ईरान की राजधानी तेहरान में ऑयल स्टोरेज फेसिलिटी पर हमला हुआ है. हमले की वजह से ऑयल स्टोरेज में भीषण विस्फोट हुआ और काले धुएं का गुबार आसमान में फैलता हुआ दिखाई दिखा. हमले की वजह से राजधानी तेहरान और आसपास के प्रांतों में सप्लाई प्रभावित हुई है.  

वहीं, ईरान के बुशहर, क्वारचक और सनंदज में भी हमले हुए हैं. अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर मीठे पानी से संयंत्र पर हमला किया, जिससे इलाके के 30 गांवों में जल आपूर्ति सेवा प्रभावित हुई है.  

अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब ईरान भी दे रहा है. भले ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन ने खाड़ी देशों से हमले के लिए माफी मांगी और दोबारा हमला नहीं करने की बात कही, लेकिन खाड़ी देशों का कहना है कि ईरान उस पर अब भी हमले कर रहा है. बहरीन की राजधानी मनामा में ईरान के मिसाइल हमले में एक घर में आग लग गई, जबकि आसपास के कई घरों में भारी तबाही हुई है. उधर, UAE ने भी ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बात कही है.  

इसी बीच, इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है. इजराइल का आरोप है कि ईरान ने क्लस्टर-वॉरहेड मिसाइल से इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की है. इजराइली हवाई क्षेत्र में क्लस्टर-वॉरहेड मिसाइल को ट्रैक किया गया है.  

इन सब के बीच, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आने वाले समय में और बड़े हमलों की चेतावनी दी है.  

वहीं, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कहा है कि अगर पड़ोसी देशों से हमले नहीं रुकते हैं तो उनका देश उन देशों पर हमले करने के लिए मजबूर हो जाएगा.  

