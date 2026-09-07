नई पीढ़ी जेन-जेड और जेन-अल्फा ज्यादा ईमानदार और देशभक्त, लंदन में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर युवा पीढ़ी की जमकर तारीफ की है. लंदन में आयोजित 'सेलिब्रेशन ऑफ वननेस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'युवा लोग उन आशंकाओं और अनुभवों से कम बंधे होते हैं जो पुरानी पीढ़ियों पर असर डालते हैं और जब उन्हें लगता है कि कुछ सही है तो वे काम करने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं.'

भागवत ने कहा, 'मुझे आने वाली पीढ़ियों पर ज़्यादा भरोसा है. उनमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की चाहत है. और वे इस मकसद के लिए हर तरह के अपने छोटे-मोटे मतभेदों को छोड़ने के लिए तैयार हैं. वे ज़्यादा ईमानदार हैं.'