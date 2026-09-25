NCB चीफ ने राज्यों से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए तीन साल का रोडमैप तैयार करने को कहा

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने गुरुवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ड्रग्स की तस्करी से निपटने के लिए अपने स्वयं के तीन साल के रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया, जो नारकोटिक्स कंट्रोल पर राष्ट्रीय विजन दस्तावेज (2026-29) के अनुरूप है. उन्होंने संगठित ड्रग्स तस्करी गिरोह को खत्म करने के लिए जब्ती-केंद्रित प्रवर्तन से नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण में बड़े बदलाव की भी मांग की. नई दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में गर्ग ने राज्य स्तरीय एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों से कहा कि वे अगले तीन सालों में ड्रग्स को कंट्रोल करने की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम करें.