आप नेता के मर्डर से सनसनी, विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल - MURDER OF AAP LEADER

आप नेता के मर्डर से सनसनी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 10:51 PM IST

पंजाब का जालंधर शहर शुक्रवार सुबह गोलियों की तड़तडाहट से दहल उठा. मॉडल टाउन गुरुद्वारे के सामने आम आदमी पार्टी के नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. ये दिल दहलाने वाली वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. गुरुद्वारे से निकलकर लकी ओबरॉय जैसे ही अपनी काली गाड़ी में बैठते हैं. तभी काली हु़ड्डी पहने एक युवक आता है. और उनपर ताबड़तोड़ गोलिया बरसा क .स्कूटी पर अपने साथी के साथ फरार हो जाता है. घायल आपनेता को अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं वारदात की जानकारी लगते ही पुलिस घटना स्थल पहुंची और मौका-ए-वारदात से सबूतों को इकट्ठा किया. सीसीटीवी से हमलावरों की पहचान में जुटी है. आम आदमी पार्टी की नेता की हत्या के बाद प्रदेश कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. ऐसे में इस तरह की आपराधिक वारदातें सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली है.

