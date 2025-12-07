ETV Bharat / Videos

नासिक में तपोवन को बचाने का आंदोलन तेज, 1800 पेड़ों के काटे जाने का विरोध

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 10:54 PM IST

जो तपोवन भगवान राम से जुड़ा हुआ है. उस तपोवन को साधु ग्राम बनाने के लिए काटे जाने की तैयारी है. महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला लगना है. यहां पर 1800 पेड़ काटे जाने है. जिसका चौतरफा विरोध शुरू हो गया है. आर्केस्ट्रा एसोसिएशन ने पेड़ों की कटाई को विरोध में संगीत कार्यक्रम किया. लोकल कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक कर पेड़ों की अमहमियत बताई.तो कुछ लोगों ने इस जगह पर खाना खाकर विरोध जताया.

नासिक नगर निगम ने  पेड़ों के काटे जाने का टेंडर जारी कर दिया है. जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. 6 दिसंबर को यहां चिपको आंदोलन किया गया. लोगों ने कई पेड़ों पर श्रीराम लिखा. इनको बचाने के लिए नारे लिखे गए हैं. सयाजी शिंदे सहित कई प्रमुख मराठी फिल्म अभिनेताओं ने इस हरियाली को बचाने की लड़ाई में स्थानीय लोगों का साथ दिया है.

भगवान राम ने14 साल के वनवास का ज्यादातर हिस्सा यहीं बिताया था और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई हैं.

TAPOVAN LOSS OF GREEN COVER
MOVEMENT TO SAVE TAPOVAN
PROTESTS THE FELLING OF 1800 TREES
तपोवन को बचाने का आंदोलन तेज
MOVEMENT TO SAVE TAPOVAN

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

