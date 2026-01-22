देश के सबसे अमीर नगर निगम यानी महाराष्ट्र के BMC की मेयर सामान्य वर्ग की महिला होगी. महाराष्ट्र में मुंबई समेत सभी 29 निगमों में महापौर की नियुक्ति के लिए मंत्रालय में लॉटरी निकाली गई. इस की खास बात यह है कि इस ड्रॉ में यह पता चला कि मुंबई और पुणे नगर निगमों के मेयर पद ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं.

महाराष्ट्र नगर निगम के 29 पदों में सामान्य वर्ग के लिए 17, ओबीसी के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 3 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आरक्षित हैं. 50 फीसदी महिला रिजर्वेशन नियम लागू होने से राज्य की 15 नगर निगमों में महिलाएं मेयर पद पर होंगी, जबकि 14 जगहों पर जनरल कैटेगरी को मौका मिलेगा.

महिलाओं के लिए 50 फीसदी रिजर्वेशन के हिसाब से 4 नगर निगमों में ओबीसी महिलाओं और 9 नगर निगमों में ओपन कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लागू है, 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग हुई थी और 16 जनवरी को वोटों की गिनती हुई.. जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन ने भारी जीत हासिल की. नव निर्वाचित सदस्यों के दफ्तर में आने से पहले बीएमसी में साफ-सफाई का काम शुरू हो गया है.