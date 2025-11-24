ETV Bharat / Videos

जिसने पीढ़ियों को हंसाया-रुलाया… वो ही-मैन हमेशा-हमेशा के लिए चला गया, धर्मेंद्र के निधन पर शोक की लहर - DHARMENDRA PASSES AWAY

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 11:10 PM IST

हिंदी फिल्मों का एक चमकता सितारा आज हमेशा के लिए चला गया. हमारे अपने  ही-मैन  धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया. ये खबर जैसे ही आई, पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों चाहने वालों के दिल भर आए.  

बॉलीवुड के बड़े-बड़े चेहरे उन्हें अलविदा कहने पहुंचे. पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईशा देओल और उनके पुराने साथी अमिताभ बच्चन भी बेटे अभिषेक के साथ अंतिम यात्रा में शामिल हुए. 

उनका व्यक्तित्व, उनकी मुस्कान, उनका दमदार अंदाज. इन सबने उन्हें लाखों दिलों का हीरो बना दिया. रोमांस हो, कॉमेडी हो, ड्रामा या फिर एक्शन. हर तरह के किरदार में उन्होंने ऐसा रंग भरा कि दर्शक बरसों तक भूल न पाए. करीब साठ साल तक वे भारतीय सिनेमा की धड़कन बने रहे.

शोले का वीरू, वो तो आज भी हर किसी की जुबान पर है. टंकी पर चढ़कर किया गया उनका मशहूर सीन हिंदी सिनेमा की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा.

धर्मेंद्र ने अपने शानदार सफर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. साल 2012 में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.  

बढ़ती उम्र के बावजूद उन्होंने कैमरा छोड़ना मंजूर नहीं किया. लेकिन कुछ दिन पहले तबियत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. हालत सुधरी तो घर लौट आए थे. पर सोमवार को उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

धर्मेंद्र ऐसे कलाकार थे जिनकी मौजूदगी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थी. वो लोगों की यादों,  मुस्कानों और दिलों का हिस्सा थे. आज वे नहीं हैं लेकिन उनकी आवाज, उनके डायलॉग और उनकी फिल्में हमें हमेशा ये एहसास कराती रहेंगी कि असली हीरो कभी जाते नहीं, बस अपनी कहानियों में अमर हो जाते हैं.

