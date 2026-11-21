Intro:Body:

हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर हुआ यूपी के सीएम की मां का अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में छलक पड़े सीएम योगी के आंसू

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया गया. सीएम योगी के छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट ने मां की चिता को मुखाग्नि दी. इससे पहले, जब सीएम योगी की मां की अंतिम यात्रा शुरू हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया. इस दौरान वो भावुक हो उठे.

चंडीघाट क्षेत्र में नमामि गंगे घाट पर सावित्री देवी के अंतिम संस्कार के दौरान योगी आदित्यनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के अलावा योग गुरू स्वामी रामदेव, परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी समेत बड़ी संख्या अखाड़ों के साधु संत ने उन्हें अंतिम विवाई दी.

शुक्रवार को 91 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में सावित्री देवी का निधन हो गया था. मां के निधन की सूचना मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम पंचूर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए. सावित्री देवी के परिवार में चार बेटे और तीन बेटियां हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, चारों बेटों में दूसरे स्थान पर हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव के रहने वाले हैं. उनका पूरा परिवार अब भी पंचूर गांव में ही रहता है. उनकी मां के निधन से पंचूर गांव का माहौल गमगीन हो गया है.

Conclusion: