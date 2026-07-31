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मेटा इंडिया प्रमुख पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने पीएम मोदी को टारगेट करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज किया - HYDERABAD CYBER CRIME POLICE

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सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर केस दर्ज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 6:50 PM IST

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हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने कई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऑपरेटर और मेटा के इंडिया हेड के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाले कथित रूप से कंटेट के साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक को लेकर केस दर्ज किए हैं.एफआईआर के अनुसार, 29 जुलाई को शाम 7:40 बजे टी साईकिरन गौड़, 32, सोशल मीडिया सीसी मेंबर, भाजपा तेलंगाना, और डॉ. एसपी मुखर्जी भवन, एग्ज़िबिशन ग्राउंड के सामने, नामपल्ली, हैदराबाद के रहने वाले से एक शिकायत मिली थी. शिकायत में, गौड़ ने कहा कि 29 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते समय, उन्हें कुछ रील और पोस्ट दिखे जो कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक थे और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाली बातों को बढ़ावा देते दिखे. शिकायत करने वाले ने इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स और पोस्ट के 20 यूआरएल लिस्ट किए और जांच का अनुरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कंटेंट नफरत भड़का सकता है, गलत जानकारी फैला सकता है, दुश्मनी को बढ़ावा दे सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

हैदराबाद में साइबर क्राइम पुलिस ने कई फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऑपरेटर और मेटा के इंडिया हेड के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाले नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाले कथित रूप से कंटेट के साथ छेड़छाड़ और आपत्तिजनक को लेकर केस दर्ज किए हैं.एफआईआर के अनुसार, 29 जुलाई को शाम 7:40 बजे टी साईकिरन गौड़, 32, सोशल मीडिया सीसी मेंबर, भाजपा तेलंगाना, और डॉ. एसपी मुखर्जी भवन, एग्ज़िबिशन ग्राउंड के सामने, नामपल्ली, हैदराबाद के रहने वाले से एक शिकायत मिली थी. शिकायत में, गौड़ ने कहा कि 29 जुलाई को दोपहर 2:00 बजे सोशल मीडिया पर सर्फिंग करते समय, उन्हें कुछ रील और पोस्ट दिखे जो कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक थे और देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाली बातों को बढ़ावा देते दिखे. शिकायत करने वाले ने इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स और पोस्ट के 20 यूआरएल लिस्ट किए और जांच का अनुरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कंटेंट नफरत भड़का सकता है, गलत जानकारी फैला सकता है, दुश्मनी को बढ़ावा दे सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है.

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