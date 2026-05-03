ETV Bharat / Videos

विवेक विहार में लगी आग की दर्दनाक कहानी, चश्मदीद की जुबानी, जान पर खेल कर बचाई दो लड़कियों की जान - DELHI VIVEK VIHAR FIRE INCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
विवेक विहार में लगी आग की दर्दनाक कहानी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 8:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

 पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई. इसमें एक डेढ़ साल का बच्चा भी शामिल है. इसी बिल्डिंग में रहने वाले मयंक जैन ने बताया कि आग दूसरे फ्लोर पर करीब 3.15 बजे सुबह लगी थी. मेरी फैमिली अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहती है. आग लगने की घटना के दौरान मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शी : मयंक जैन ने बताया कि जिस फ्लोर पर आग लगी उस फ्लोर के भैया निशांत जैन आग के बीच में से होकर मेरे अपर ग्राउंड फ्लोर पर मेरे पास भागते हुए आए. हम सभी लोग सोए हुए थे. उन्होंने जोरों से दरवाजा और बेल बजा करके हमें जगाया. फिर हमारे परिवार के सारे सदस्य और मैं भागकर नीचे आए. फिर हम सब लोग उनके परिवार को बचाने में लगे. हमने उनके परिवार की दो बेटियों को नीचे गद्दे बिछा करके और उन्हें कैच करके बचाया.

 पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में इलाके की एक बिल्डिंग में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई. इसमें एक डेढ़ साल का बच्चा भी शामिल है. इसी बिल्डिंग में रहने वाले मयंक जैन ने बताया कि आग दूसरे फ्लोर पर करीब 3.15 बजे सुबह लगी थी. मेरी फैमिली अपर ग्राउंड फ्लोर पर रहती है. आग लगने की घटना के दौरान मौजूद रहे प्रत्यक्षदर्शी : मयंक जैन ने बताया कि जिस फ्लोर पर आग लगी उस फ्लोर के भैया निशांत जैन आग के बीच में से होकर मेरे अपर ग्राउंड फ्लोर पर मेरे पास भागते हुए आए. हम सभी लोग सोए हुए थे. उन्होंने जोरों से दरवाजा और बेल बजा करके हमें जगाया. फिर हमारे परिवार के सारे सदस्य और मैं भागकर नीचे आए. फिर हम सब लोग उनके परिवार को बचाने में लगे. हमने उनके परिवार की दो बेटियों को नीचे गद्दे बिछा करके और उन्हें कैच करके बचाया.

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI VIVEK VIHAR FIRE INCIDENT
HEARTBREAKING STORY BY EYEWITNESS
VIVEK VIHAR FIRE UNTOLD STORY
DELHI FIRE
DELHI VIVEK VIHAR FIRE INCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Hyderabad car driver hit two-wheeler and dragged man on bonnet for 2 km while trying to flee

Hyderabad: कार ड्राइवर का उत्पात, व्यक्ति को बोनट पर दो किलोमीटर तक घसीटा

May 3, 2026 at 5:14 PM IST
माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में लहराया तिरंगा झंडा

आंध्रप्रदेश के 21 दिव्यांग छात्रों ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में लहराया तिरंगा झंडा

May 3, 2026 at 4:53 PM IST
पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी

पश्चिम बंगाल में मतगणना की तैयारी: 165 नए काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात

May 3, 2026 at 4:40 PM IST
NEET UG 2026 कल

NEET UG 2026 कल: 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, मात्र 1.3 लाख सीटें

May 2, 2026 at 11:00 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.