केंद्र सरकार ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने X पर एक पोस्ट में कहा, "सरकार ने माननीय स्पीकर, लोकसभा और माननीय चेयरमैन, राज्यसभा से रिक्वेस्ट की है कि वे जरूरी सरकारी काम निपटाने के लिए सोमवार, 30 नवंबर, 2026 को लोकसभा और बुधवार, 2 दिसंबर, 2026 को राज्यसभा फिर से बुलाएं. काम की जरूरतों को देखते हुए दोनों सदनों की मीटिंग 3 दिसंबर, 2026 को खत्म हो सकती है."

कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस MP जयराम रमेश ने X पर एक पोस्ट में लिखा, "14 अप्रैल, 2026 को अंबेडकर जयंती की शाम को, मोदी सरकार ने डिलिमिटेशन बिल पब्लिक किए थे, जिनका 17 अप्रैल, 2026 की रात को वही हश्र हुआ जिसके वे हकदार थे. अब संविधान दिवस पर, ऑपरेशन लोटस के 105 दिनों के बाद, मोदी सरकार एक स्पेशल सेशन की घोषणा कर रही है, इस उम्मीद में कि उसे संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए अपनी सुपर-दागी दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगी. क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और हमला हो सकता है? लड़ाई जारी है"

वहीं, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बीजेपी से अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की है. संसद के मानसून सत्र के स्थगित हुए रिकॉर्ड 106 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है. ऐसे में स्पेशल सेशन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है.