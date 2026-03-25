केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कच्चे तेल का प्रर्याप्त भंडार है...देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है. इधर सरकारी तेल कंपनियों ने भी तेल की कमी की अफवाहों का खारिज किया. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने X पर लिखा- IOC के आउटलेट पूरी तरह से भरे हुए हैं और पूरी तरह से काम कर रहे हैं. वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर इसी तरह का बयान जारी किया. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अपने संदेश में ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि पूरे देश में पेट्रोल, डीज़ल या LPG की कोई कमी नहीं है. वहीं देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारे देखी जा रही है. कई पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक का बोर्ड देखा गया . कई पेट्रोल पंप बंद दिखे. ईंधन की संभावित कमी की अफवाहों के चलते वाहन मालिकों ने पेट्रोल और डीज़ल खरीदने के लिए पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ लगा दी. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबारएं नहीं, जमाखोरी के मामलों की रिपोर्ट करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें