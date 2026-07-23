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कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार ने चार बार बातचीत का ऑफर दिया, बोले- केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अभिजीत दिपके ने कहा- जंतर-मंतर आना होगा - ANNA HAJARE MAUN ANDOLAN

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सरकार ने 4 बार बातचीत का ऑफर दिया (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 10:00 PM IST

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गुरुवार को सरकार ने कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सीजेपी को 4 बार बातचीत का ऑफर भेजा जा चुका है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं वे मेरे ऑफिस या घर आ सकते हैं. वहीं बातचीत के प्रस्ताव पर अभिजीत दिपके ने कहा कि सरकार को किसी भी बातचीत के लिए जंतर-मंतर आना होगा. दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सामजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मौन आंदोलन शुरू किया है. खराब स्वास्थ्य के बावजूद अन्ना हजारे वाडिया पार्क में गांधी मेमोरियल पर आए और प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने मौन प्रदर्शन शुरू करने से पहले भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए. भारत माता को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए. अन्ना हजारे ने दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "दमनकारी कदम उठाने के बजाय, सरकार को छात्रों के साथ सीधी बातचीत करके उनके मुद्दे सुलझाने चाहिए. लोकतंत्र में, मतभेदों को दूर करने के लिए दमनकारी नहीं, बल्कि बातचीत और चर्चा का रास्ता अपनाया जाना चाहिए."

गुरुवार को सरकार ने कहा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सीजेपी को 4 बार बातचीत का ऑफर भेजा जा चुका है. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं वे मेरे ऑफिस या घर आ सकते हैं. वहीं बातचीत के प्रस्ताव पर अभिजीत दिपके ने कहा कि सरकार को किसी भी बातचीत के लिए जंतर-मंतर आना होगा. दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सामजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मौन आंदोलन शुरू किया है. खराब स्वास्थ्य के बावजूद अन्ना हजारे वाडिया पार्क में गांधी मेमोरियल पर आए और प्रदर्शन में शामिल हुए. उन्होंने मौन प्रदर्शन शुरू करने से पहले भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए. भारत माता को श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी आंखों में आंसू आ गए. अन्ना हजारे ने दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "दमनकारी कदम उठाने के बजाय, सरकार को छात्रों के साथ सीधी बातचीत करके उनके मुद्दे सुलझाने चाहिए. लोकतंत्र में, मतभेदों को दूर करने के लिए दमनकारी नहीं, बल्कि बातचीत और चर्चा का रास्ता अपनाया जाना चाहिए."

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