ETV Bharat / Videos

चोल साम्राज्य का गौरव लौटेगा भारत! नीदरलैंड सरकार ने लौटाए 11वीं सदी के ताम्र पत्र - CHOLA COPPER PLATES NETHERLANDS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
चोल साम्राज्य का गौरव लौटेगा भारत! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 8:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नीदरलैंड्स की लीडेन यूनिवर्सिटी से 11वीं शताब्दी के अनैमंगलम चोल काल के 24 ताम्रपत्र भारत वापस लाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की जानकारी दी. इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेट्स शामिल हैं, जिन पर मुख्य रूप से तमिल भाषा में शिलालेख अंकित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट डाला कि "यह सभी भारतीयों के लिए एक खुशी का क्षण है. 11वीं सदी के चोल काल के तांबे के पत्र नीदरलैंड से भारत वापस लाए जाने वाले हैं. मैंने प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े समारोह में भाग लिया." पोस्ट में प्लेट्स की तस्वीरें भी हैं, जिनमें वे अंगूठी से बंधी और सील लगी हुई दिख रही हैं. ये प्लेट्स राजराज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के काल की हैं. इनमें राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अपने पिता के दिए गए भूमि अनुदान को औपचारिक रूप से दर्ज करने का उल्लेख है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारतीयों के लिए बहुत खुशी का क्षण बताया. उन्होंने चोल वंश की शक्तिशाली नौसेना, उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैले सांस्कृतिक विस्तार की सराहना की.

नीदरलैंड्स की लीडेन यूनिवर्सिटी से 11वीं शताब्दी के अनैमंगलम चोल काल के 24 ताम्रपत्र भारत वापस लाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स की यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की जानकारी दी. इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेट्स शामिल हैं, जिन पर मुख्य रूप से तमिल भाषा में शिलालेख अंकित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट डाला कि "यह सभी भारतीयों के लिए एक खुशी का क्षण है. 11वीं सदी के चोल काल के तांबे के पत्र नीदरलैंड से भारत वापस लाए जाने वाले हैं. मैंने प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ इस कार्यक्रम से जुड़े समारोह में भाग लिया." पोस्ट में प्लेट्स की तस्वीरें भी हैं, जिनमें वे अंगूठी से बंधी और सील लगी हुई दिख रही हैं. ये प्लेट्स राजराज चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के काल की हैं. इनमें राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अपने पिता के दिए गए भूमि अनुदान को औपचारिक रूप से दर्ज करने का उल्लेख है. प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारतीयों के लिए बहुत खुशी का क्षण बताया. उन्होंने चोल वंश की शक्तिशाली नौसेना, उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैले सांस्कृतिक विस्तार की सराहना की.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHOLA COPPER PLATES NETHERLANDS
LEIDEN UNIVERSITY CHOLA PLATES
PM MODI NETHERLANDS VISIT
11वीं सदी के ताम्र पत्र
CHOLA COPPER PLATES NETHERLANDS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

बुलडोजर एक्शन, लाठीचार्ज, पथराव

लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 100 चैंबर ध्वस्त

May 17, 2026 at 8:11 PM IST
आग में राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच जलकर खाक

भीषण आग में राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच जलकर खाक, बाल-बाल बची सैकड़ों लोगों की जान

May 17, 2026 at 6:40 PM IST
भारत को मिलेगा सस्ता तेल

4 घंटे के UAE दौरे में PM मोदी ने किए बड़े समझौते, भारत को मिलेगा सस्ता तेल और AI ताकत

May 17, 2026 at 6:30 PM IST
पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा

NEET-UG पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, NTA की एक्सपर्ट मनीषा मंधारे गिरफ्तार

May 17, 2026 at 3:40 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.