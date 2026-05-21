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सोशल मीडिया पर गदर मचाने वाली 'कॉकरोच जनता पार्टी' की पूरी कहानी, इंस्टाग्राम पर बन गये करोड़ों फॉलोअर्स - COCKROACH JANTA PARTY

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'कॉकरोच जनता पार्टी'- इंस्टाग्राम पर करोड़ों फॉलोअर्स (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 11:02 PM IST

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इंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए और कब एक छोटा सा मजाक देश का सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन बन जाए, कोई नहीं कह सकता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी 'पार्टी' ने तहलका मचा रखा है, जिसने राजनीति के बड़े-बड़े धुरंधरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. नाम है-'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP). सिर्फ एक मीम (Meme) से शुरू हुए इस सफर ने इंटरनेट पर ऐसी आग लगाई है कि देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इसके 1.24 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. आखिर क्या है देश की इस सबसे नई डिजिटल सनसनी की इनसाइड स्टोरी? इसे बनाने के पीछे युवाओं का क्या गुस्सा है और इसके घोषणापत्र में ऐसी कौन सी 5 मांगें हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है ?

इंटरनेट की दुनिया में कब, क्या वायरल हो जाए और कब एक छोटा सा मजाक देश का सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन बन जाए, कोई नहीं कह सकता. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी 'पार्टी' ने तहलका मचा रखा है, जिसने राजनीति के बड़े-बड़े धुरंधरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. नाम है-'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP). सिर्फ एक मीम (Meme) से शुरू हुए इस सफर ने इंटरनेट पर ऐसी आग लगाई है कि देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर इसके 1.24 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. आखिर क्या है देश की इस सबसे नई डिजिटल सनसनी की इनसाइड स्टोरी? इसे बनाने के पीछे युवाओं का क्या गुस्सा है और इसके घोषणापत्र में ऐसी कौन सी 5 मांगें हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है ?

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