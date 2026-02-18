ETV Bharat / Videos

पांच दिन से जल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के जंगल, आग बुझाने में जुटे एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर

पांच दिन से जल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के जंगल

Published : February 18, 2026 at 10:18 PM IST

अरुणाचल प्रदेश के जंगल पांच दिन से जल रहे हैं. अंजॉ जिले के वालॉन्ग के जंगलों में आग लगी है. इस आग ने बड़े पहाड़ी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है. 13 फरवरी को हेलमेट टॉप इलाके में सड़क बनाने का काम हो रहा था. उसी दौरान वहां रखे सामान में आग लगी और देखते ही देखते ही ये पहाड़ी पर फैल गई. सेना, स्थानीय प्रशासन, पुलिस,  और सीमा सड़क विभाग आग बुझाने के ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर आग अभी भी बेकाबू है और ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस अभियान में  Mi-17 V5 एयरक्राफ्ट और  हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. डिफेंस स्पोक्सपर्सन ने बताया कि अब तक  इंडियन एयर फोर्स ने वालोंग के ऊपर करीब 1 लाख 39 हजार 800 लीटर पानी गिराया है. हेलमेट टॉप,  वालॉन्ग की लड़ाई का एक ऐतिहासिक स्थल है और यह वो इलाका है, जहां भारतीय सेना तैनात है. आग में सेना या स्थानीय लोगों में से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. वहीं वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा. अधिकारियों ने कहा कि आग को फैलने से रोकने और हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने की कोशिशें जारी है.

ARUNACHAL PRADESH FOREST FIRE
ARUNACHAL PRADESH
जंगल में आग
AIR FORCE HELICOPTER
ETV Bharat Hindi Team

