आंध्र प्रदेश में भोगापुरम एयरपोर्ट पर पहला एयरक्राफ्ट लैंड, जुलाई के पहले हफ्ते से फ्लाइट ऑपरेशन हो जाएगा शुरू - FIRST AIRCRAFT LANDED AT BHOGAPURAM

भोगापुरम एयरपोर्ट पर पहला एयरक्राफ्ट लैंड (ETV Bharat)

Published : January 4, 2026 at 8:55 PM IST

आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले के भोगापुरम में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल रन हुआ. इस ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला एयरक्राफ्ट रविवार को लैंड हुआ. दिल्ली से एक टेस्ट फ्लाइट भोगापुरम पहुंची. फ्लाइट में यूनियन सिविल एशिएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू सहित दूसरे लोग सवार थे. इस एयरपोर्ट को खतरनाक साइक्लोन झेलने के लिए तैयार किया गया है. ये बिना किसी नुकसान के 275 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार को झेल सकता है. इस पर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है.जिसमें से अगर 27 सेंटमीटर तक बारिश का पानी निकल जाएगा. पहले फेज में इस प्रोजेक्ट पर 4725 करोड़ रुपये की लागत आई है. भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साल जुलाई में शुरू हो सकता है. जिसकी कैपसिटी प्रतिदिन 200 फ्लाइट हैंडल करने की होगी. हर साल 20 हजार टन कार्गों एक्सपोर्ट कर सकेगा. यहां रात में 18 एयरक्राफ्ट पार्क किए जा सकेंगे. टोटल 14 इमिग्रेशन काउंटर बनाए जा रहे हैं. एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की एक मूर्ति और एटिकोपका खिलौने लगाए जाएँगे.अंदर की सजावट में तेलगु संस्कृति साफ तौर पर दिखेगी.

BHOGAPURAM AIRPORT
FIRST AIRCRAFT LANDED AT BHOGAPURAM
ANDHRA PRADESH
भोगापुरम पर पहला एयरक्राफ्ट लैंड
FIRST AIRCRAFT LANDED AT BHOGAPURAM

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

