यमुना में क्रूज सेवा का सपना हुआ साकार: 'नमो यमुना क्रूज सफारी' का हुआ उद्घाटन, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

देश की राजधानी दिल्ली में ‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ शुरू हो गई. दिल्ली के सोनिया विहार में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना रिवर क्रूज सेवा का शुभारंभ किया. इस सेवा के शुरू होने से अब दिल्लीवासी और पर्यटक सोनिया विहार से जगतपुर के बीच यमुना में इलेक्ट्रिक क्रूज बोट की सैर का आनंद ले सकेंगे.

इस क्रूज पर एक बार में 32 यात्री बैठ सकेंगे. यहां लाइट एंड फाउंटेन शो का भी आयोजन होगा. करीब छह किलोमीटर के राउंड ट्रिप रूट पर शुरू हुई ये सेवा राजधानी में नदी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने पिछली सरकार को यमुना की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया.

दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग का मानना है कि इस पहल से दिल्ली के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. क्रूज सेवा के उद्घाटन के साथ ही पर्यटन विभाग एक समर्पित ऐप भी लॉन्च करेगा, जिसके जरिए यात्री अपनी सीट बुक कर सकेंगे. टिकट की दरें आम आदमी की जेब को ध्यान में रखकर तय की जा रही हैं. छठ से पहले दिल्ली सरकार ने इस सेवा की शुरुआत कर दिल्लीवासियों को बड़ी सौगात दी है.