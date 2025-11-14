Bihar Election Results 2025

बिहार चुनाव में NDA को क्यों मिली एकतरफा जीत? कहां पिछड़ गया महागठबंधन? नतीजे पर जानिए एक्सपर्ट की राय - EXPERT ON BIHAR ELECTION 2025

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 5:06 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 5:39 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती में एनडीए गठबंधन एकतरफा जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है, वहीं महागठबंधन की करारी हार की तरफ है. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर एनडीए समर्थक जश्न मना रहे हैं. आखिर एनडीए गठबंधन पर बिहार की जनता ने क्यों भरोसा दिखाया? आखिर महागठबंधन को जनता ने क्यों नकार दियाय़ इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं. जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और आगे भी रहेंगे. ईटीवी भारत बिहार चुनाव मतगणना पर लगातार अपडेट दे रहा है. क्या कहते हैं आंकड़े... देखिए न्यूज रूम लाइव

Last Updated : November 14, 2025 at 5:39 PM IST

TAGGED:

बिहार चुनाव 2025 के नतीजे
EXPERT ON BIHAR ELECTION 2025
बिहार चुनाव में एनडीए की स्थिति
बिहार चुनाव परिणाम
EXPERT ON BIHAR ELECTION 2025

ETV Bharat Hindi Team

