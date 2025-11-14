बिहार विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती में एनडीए गठबंधन एकतरफा जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है, वहीं महागठबंधन की करारी हार की तरफ है. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर एनडीए समर्थक जश्न मना रहे हैं. आखिर एनडीए गठबंधन पर बिहार की जनता ने क्यों भरोसा दिखाया? आखिर महागठबंधन को जनता ने क्यों नकार दियाय़ इन सबके बीच सीएम नीतीश कुमार पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं. जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और आगे भी रहेंगे. ईटीवी भारत बिहार चुनाव मतगणना पर लगातार अपडेट दे रहा है. क्या कहते हैं आंकड़े... देखिए न्यूज रूम लाइव