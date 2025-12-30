ETV Bharat / Videos

हेलिकॉप्टर ध्रुव NG ने भरी पहली उड़ान, आम नागरिक भी कर सकेंगे सफर - DHRUV NG HELICOPTER

हेलिकॉप्टर ध्रुव NG

Published : December 30, 2025 at 11:05 PM IST

बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड(HAL ) में हेलिकॉप्टर ध्रुव NG ने पहली उड़ान भरी. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने इसे हरी झंडी दिखाई. इस हेलिकॉप्टर को HAL ने ही बनाया है. जो भारत के नागरिक और रक्षा उड्डयन क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है. ध्रुव हेलिकॉप्टर अब तक डिफेंस सेक्टर की जरूरतें पूरी करता रहा है. लेकिन अब इसमें आम लोग भी सफर कर सकेंगे. ध्रुव-NG उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर की नई पीढ़ी है. जिसे DGCA द्वारा सिविल ऑपरेशन के लिए प्रमाणित किया गया है.

इस हेलिकॉप्टर का केबिन बड़ा है. जिसमे 14 लोग यात्रा कर सकते हैं. इसको स्ट्रेचर सहित मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए मॉडिफाइड किया जा सकता है. आपदा के वक्त बचाव और राहत के कामों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. साथ ही पर्यटन और VVIP और VIP के लिए भी प्रयोग हो सकेगा. इस नेक्स्ट-जेनरेशन सिविल हेलिकॉप्टर का अधिकतम टेक-ऑफ वज़न 5,500 किलोग्राम है. अधिकतम स्पीड लगभग 285 किमी/घंटा. रेंज लगभग 630 किमी है.ये अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है.

DHRUV NG HELICOPTER
HAL
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
हेलिकॉप्टर ध्रुव NG
