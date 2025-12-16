ETV Bharat / Videos

लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी बिल पेश, महात्मा गांधी का नाम हटाने पर विपक्ष ने किया हंगामा - VB G RAM G BILL INTRODUCED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 16, 2025 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) बिल, 2025 पेश किया. इस बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक नया ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है. जो हर ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा.

वहीं विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी  MGNREGA को बदलने के सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए पूछा कि, "बिलों के नाम बदलने का यह क्रेज क्यों है". उन्होंने VB-G RAM G बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि, "MGNREGA एक ऐसा क्रांतिकारी कानून था कि जब इसे पेश किया गया था, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसकी तारीफ की थी. इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और मांग पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी।"

विपक्षी सदस्यों ने कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाया, विपक्ष के सदस्यों ने ग्रामीण रोजगार पर VB-G RAM G बिल, 2025 को ज़्यादा जांच के लिए संसदीय पैनल को भेजने पर जोर दिया.

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB–G RAM G) बिल, 2025 पेश किया. इस बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप एक नया ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है. जो हर ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के वेतन रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा.

वहीं विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी  MGNREGA को बदलने के सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए पूछा कि, "बिलों के नाम बदलने का यह क्रेज क्यों है". उन्होंने VB-G RAM G बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि, "MGNREGA एक ऐसा क्रांतिकारी कानून था कि जब इसे पेश किया गया था, तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसकी तारीफ की थी. इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और मांग पर 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी।"

विपक्षी सदस्यों ने कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सवाल उठाया, विपक्ष के सदस्यों ने ग्रामीण रोजगार पर VB-G RAM G बिल, 2025 को ज़्यादा जांच के लिए संसदीय पैनल को भेजने पर जोर दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

VB G RAM G BILL
VB G RAM G BILL INTRODUCED
LOK SABHA
विकसित भारत जी राम जी बिल पेश
VB G RAM G BILL INTRODUCED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिल्ली से मुंबई तक मेसी का जलवा

दिल्ली से मुंबई तक मेसी का जलवा, अरुण जेटली स्टेडियम में बच्चों के साथ खेला फुटबॉल

December 15, 2025 at 10:54 PM IST
15 हजार पौधे लगाने का संकल्प

तपोवन विवाद में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, शहर में शुरू किया पौधारोपण अभियान, 15 हजार पौधे लगाने का संकल्प

December 15, 2025 at 9:35 PM IST
मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार

मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार, विकसित भारत 'जी राम जी' नाम से बनेगा नया कानून

December 15, 2025 at 9:07 PM IST
Dance performance on skates

मंगलुरु की छात्रा ने किया कमाल, स्केटिंग के साथ 4 घंटे डांस, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम

December 15, 2025 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.