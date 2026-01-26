'डेन डेन' ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप, देश-विदेश के तैराकों ने लिया हिस्सा - OPEN SEA SWIMMING CHAMPIONSHIP
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 26, 2026 at 10:40 PM IST
खुले समुंद्र में स्विमिंग प्रतियोगिता कर्नाटक के मंगलुरू में सोमवार को थन्नीरू बीच पर हुईं. जिसमें देश विदेश के 400 से ज्यादा तैराकों ने हिस्सा लिया. आम तौर पर स्वीमिंग कंपटीशन स्वीमिंग पुल और नदियों में होते हैं. लेकिन समुंद्र में हुई ये प्रतियोगिता खास बन गई. जिसको मंगलुरु सर्फ क्लब ने आयोजित किया. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एक प्रतिभागी ने इसे अलग अनुभव बताया. प्रतियोगिता देखने आए कई दर्शकों ने ओपन सी में स्वीमिंग कंपटिशन पहली बार देखा. ये ओपन सी स्विमिंग कंपटिशन यहां तीसरी बार आयोजित हुआ. जिसको जबरदस्त रिस्पॉंस मिला. इस दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया. 30 से ज़्यादा लाइफ गार्ड सहित मेडिकल टीम तैनात रही. ये ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप मंगलुरु को एडवेंचर स्पोर्ट्स के डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश है.
खुले समुंद्र में स्विमिंग प्रतियोगिता कर्नाटक के मंगलुरू में सोमवार को थन्नीरू बीच पर हुईं. जिसमें देश विदेश के 400 से ज्यादा तैराकों ने हिस्सा लिया. आम तौर पर स्वीमिंग कंपटीशन स्वीमिंग पुल और नदियों में होते हैं. लेकिन समुंद्र में हुई ये प्रतियोगिता खास बन गई. जिसको मंगलुरु सर्फ क्लब ने आयोजित किया. प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एक प्रतिभागी ने इसे अलग अनुभव बताया. प्रतियोगिता देखने आए कई दर्शकों ने ओपन सी में स्वीमिंग कंपटिशन पहली बार देखा. ये ओपन सी स्विमिंग कंपटिशन यहां तीसरी बार आयोजित हुआ. जिसको जबरदस्त रिस्पॉंस मिला. इस दौरान सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया. 30 से ज़्यादा लाइफ गार्ड सहित मेडिकल टीम तैनात रही. ये ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप मंगलुरु को एडवेंचर स्पोर्ट्स के डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाने की कोशिश है.