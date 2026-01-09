ETV Bharat / Videos

कश्मीर की शान सोजनी टोपी की बढ़ी डिमांड, देश के साथ-साथ विदेशों तक में मांग - KASHMIRI SOZNI CAP

सोजनी टोपी की बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 9, 2026 at 8:23 PM IST

कश्मीर की सोजनी टोपी...जो इज्जत की निशानी हैं. जिन्हें बनाने के लिए खास हुनर की जरुरत पड़ती है. कश्मीरी लोग इस टोपी को बड़े नाज से पहनते हैं. जिसकी देश के साथ-साथ विदेशों तक में भी मांग हैं. श्रीनगर के पुराने शहर के नौहट्टा इलाके में एक खास दुकान पर ये खास टोपी बनाई जाती है.सोजनी टोपियों को बच्चों और बड़ो की पसंद को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग रंगों और डिजाइन में बनाया जाता हैं. पहले हज और उमराह पर जाने वाले लोग इन टोपियों को खरीदते थे. लेकिन ये अब आम लोगों की भी पसंद बन गईं हैं. एक ट्रेडिशनल सोजानी टोपी बनाने में महीनों लग सकते हैं. इनकी कीमत 15 सौ से लेकर 20 हजार रुपये तक होती है. सुई से महीन कारीगरी, सुंदर, अट्रैक्टिव, परंपरिक इन टोपियों को एक बार जो पहन लेता है.वो बार-बार इन टोपियों को खरीदता है और पहनता है. ये आखिर कश्मीरी संस्कृति की पहचान जो हैं.

KASHMIRI SOZNI CAP
KASHMIRI
SOZNI CAP
सोजनी टोपी
KASHMIRI SOZNI CAP

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

