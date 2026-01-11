ETV Bharat / Videos

सरस्वती मां की मूर्तियों की विदेशों में बढ़ी डिमांड, कोलकाता के मूर्तिकारों को मिला ऑर्डर, मुस्कुराते चेहरे के साथ मूर्तियों को दिया नया लुक - SARASWATI IIDOLS DEMAND ABROAD

सरस्वती मां की मूर्तियों की विदेशों में बढ़ी डिमांड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 9:03 PM IST

दुर्गा पूजा एक ग्लोबल सेलिब्रेशन बन गया है. UNESCO की मान्यता के बाद विदेशों में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. अब यहीं ट्रेंड सरस्वती पूजा को लेकर भी देखा जा रहा है. कोलकाता का कुमोरतुली इलाका जो कुम्हारों का टोला है. यहां की मुर्तियां देश-विदेश में प्रसिद्ध है. यहां के मिट्टी कलाकारों के एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक सौ से ज़्यादा सरस्वती मां की मूर्तियाँ विदेशों में भेजी जा चुकी हैं. इन मूर्तियों की ऑनलाइन डिमांड बढ़ने से यहां के मूर्तिकार खुश हैं. यहां के  मूर्तिकार दीपांकर पाल ने एक नया प्रयोग किया है. उन्होंने मां सरस्वती को मुस्कुराते चहरे के साथ मॉर्डन लुक दिया है. जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है. यहां के लभगभग सभी मुर्तिकार सरस्वती के इस नए लुक की मूर्ति बना रहे हैं. अब तक यहां के मूर्तिकारों को इस मूर्ति को बनाने के लिए 200 ऑर्डर मिल चुके हैं. इस नए ट्रेंड को अपनाते हुए. इन मूर्तिकारों ने पूरानी परंपरा को भी कायम रखा है. इस साल बड़ी संख्या में पारंपरिक मूर्तियां भी बनाई जा रही है. 

