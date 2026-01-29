समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका खारिज, वेब सीरीज में छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप - SAMEER WANKHEDE PETITION DISMISSED
Published : January 29, 2026 at 7:17 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका खारिज कर दी है. समीर वानखेड़े ने ये याचिका आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में अपने चित्रण को लेकर दायर की थी.
जस्टिस पुष्पेन्द्र कौरव की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए उचित फोरम नहीं है...हालांकि कोर्ट ने समीर वानखेड़े को ये छूट दी कि वे अपनी बात उचित फोरम पर रख सकते हैं.
याचिका में समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य पक्षों से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी. वानखेड़े का कहना था कि वेब सीरीज में उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया गया है और इससे न सिर्फ उनकी बल्कि जांच एजेंसी की छवि को भी नुकसान पहुंचा है.
