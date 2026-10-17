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नवरात्रि में डांडिया का उत्सव है परंपरा और आस्था का संगम, देश के कोने-कोने में पहुंची गुजरात की संस्कृति और लोकनृत्य

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डांडिया और गरबा के रंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 17, 2026 at 9:32 PM IST

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डांडिया की खनक, रंग-बिरंगे परिधान और गरबा का मनमोहक नृत्य नवरात्रि की रातों को भक्ति और उत्सव से जीवंत कर देते हैं. पारंपरिक परिधानों से लेकर आधुनिक फ्यूजन परिधान पहनकर लोग नौ दिनों के इस त्योहार के दौरान माता रानी का सम्मान करते हुए पारंपरिक संगीत की धुन पर नाचते हुए और समूह बनाकर उत्सव की भावना को अपनाते हैं. शुक्रवार की शाम को, मध्य प्रदेश के इंदौर के साकेत नगर में नृत्य और भक्ति की छह दशक पुरानी परंपरा देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कई परिवार और दोस्त गुलाब मेंशन में इकट्ठे हुए और डांडिया खेला. गरबा और डांडिया रास गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, जो इसकी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं. बीते कुछ सालों से नवरात्रि के दौरान डांडिया देश के कोने-कोने तक पहुंच गया है। इससे देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी पहुंच गई है. 

डांडिया की खनक, रंग-बिरंगे परिधान और गरबा का मनमोहक नृत्य नवरात्रि की रातों को भक्ति और उत्सव से जीवंत कर देते हैं. पारंपरिक परिधानों से लेकर आधुनिक फ्यूजन परिधान पहनकर लोग नौ दिनों के इस त्योहार के दौरान माता रानी का सम्मान करते हुए पारंपरिक संगीत की धुन पर नाचते हुए और समूह बनाकर उत्सव की भावना को अपनाते हैं. शुक्रवार की शाम को, मध्य प्रदेश के इंदौर के साकेत नगर में नृत्य और भक्ति की छह दशक पुरानी परंपरा देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कई परिवार और दोस्त गुलाब मेंशन में इकट्ठे हुए और डांडिया खेला. गरबा और डांडिया रास गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, जो इसकी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं. बीते कुछ सालों से नवरात्रि के दौरान डांडिया देश के कोने-कोने तक पहुंच गया है। इससे देश के विभिन्न शहरों और कस्बों में गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी पहुंच गई है. 

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