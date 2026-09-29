CWC की बैठक में चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर मंथन, राहुल गांधी का केंद्र और CEC पर निशाना, खरगे ने ज्ञानेश कुमार को बताया बीजेपी की कठपुतली
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Published : September 29, 2026 at 7:32 PM IST
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर चर्चा हुई. राहुल गांधी ने CWC की बैठक में बोलते हुए केंद्र सरकार और CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'कठपुतली' बताया. उन्होंनेे मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पिछले 12 सालों में सोची-समझी साजिश के तहत लोकतांत्रिक नींव को खोखला किया है. उन्होंने कहा कि सोची-समझी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और यह भारतीय लोकतंत्र की उस भावना और मूल्यों के खिलाफ है, जिसके तहत हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित होना चाहिए और हर वोट की गिनती निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए.
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट पर चर्चा हुई. राहुल गांधी ने CWC की बैठक में बोलते हुए केंद्र सरकार और CEC ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का 'कठपुतली' बताया. उन्होंनेे मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पिछले 12 सालों में सोची-समझी साजिश के तहत लोकतांत्रिक नींव को खोखला किया है. उन्होंने कहा कि सोची-समझी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और यह भारतीय लोकतंत्र की उस भावना और मूल्यों के खिलाफ है, जिसके तहत हर योग्य नागरिक का वोट सुरक्षित होना चाहिए और हर वोट की गिनती निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए.