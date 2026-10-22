CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को अब क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, आज ही होंगे पेश, कल मिली थी जमानत

CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हाल ही में जंतर-मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में बिना अनुमति प्रदर्शन करने, शांति बनाए रखने के बॉन्ड का उल्लंघन करने और सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालने के आरोप में अब क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है. पुलिस ने दोनों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने का निर्देश दिया है. दोनों को आज राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में दोपहर 12 बजे उपस्थित होना होगा, जहां उनसे मामले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे. इससे पहले, बुधवार को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड पर तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश दिया था. इससे पहले मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को मामला ट्रांसफर कर दिया था. इनके खिलाफ संसद मार्ग थाने में केस दर्ज किए थे. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है और जांच प्रक्रिया के तहत पूछताछ तेज़ कर दी है. अक्टूबर के मध्य में CJP के कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की थी. पुलिस का आरोप है कि दोनों ने बिना पूर्व अनुमति जंतर-मंतर में अवैध रूप से प्रवेश किया गया और बैरिकेड्स तोड़कर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की. इस मामले में पुलिस ने सौरव दास, आशुतोष रांका समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. हालांकि, करीब 7 दिनों की कस्टडी के बाद दोनों को बुधवार को अदालत से निजी मुचलके पर रिहाई की मंजूरी मिली. बुधवार रात दोनों तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर निकले.